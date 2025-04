RENK Aktie News: RENK am Donnerstagvormittag verlustreich

RENK im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 46,40 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die RENK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 46,40 EUR ab. Im Tief verlor die RENK-Aktie bis auf 45,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,24 EUR. Bisher wurden heute 66.176 RENK-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,18 EUR erreichte der Titel am 16.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,71 EUR am 17.10.2024. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 61,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,456 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RENK-Aktie bei 43,33 EUR.

Am 26.03.2025 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat RENK im vergangenen Quartal 362,17 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 69,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RENK 213,94 Mio. EUR umsetzen können.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,41 EUR fest.

