RENK Aktie News: RENK verliert am Donnerstagnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 70,61 EUR ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die RENK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 70,61 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte RENK-Aktie bei 69,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,24 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 638.099 RENK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2025 bei 85,96 EUR. 21,74 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,71 EUR am 17.10.2024. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 298,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,587 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 60,70 EUR an.

RENK ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,02 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RENK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 272,62 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 193,94 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,40 EUR je RENK-Aktie belaufen.

