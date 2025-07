RENK Aktie News: RENK am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von RENK. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 71,93 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 71,93 EUR. Bei 73,29 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 71,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 427.035 Stück gehandelt.

Am 04.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 85,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 19,51 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.10.2024 (17,71 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 75,38 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,587 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,420 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RENK-Aktie bei 60,70 EUR.

Am 14.05.2025 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. RENK hat ein EPS von 0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,02 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 272,62 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 193,94 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,40 EUR je Aktie.

