RENK Aktie News: RENK verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 45,16 EUR nach.

Um 11:48 Uhr rutschte die RENK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 45,16 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die RENK-Aktie bis auf 43,47 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,33 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 489.564 RENK-Aktien.

Am 19.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 9,50 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2024 auf bis zu 17,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,79 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,456 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,38 EUR je RENK-Aktie aus.

Am 13.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

