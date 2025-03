RENK Aktie News: RENK am Freitagmittag in Rot

RENK im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RENK. Zuletzt ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 45,65 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die RENK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 45,65 EUR ab. Der Kurs der RENK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,23 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,00 EUR. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 602.265 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,32 Prozent hinzugewinnen. Am 17.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 61,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,456 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,06 EUR für die RENK-Aktie.

Am 26.03.2025 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RENK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 362,17 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 272,82 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je RENK-Aktie.

