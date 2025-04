RENK Aktie News: RENK gibt am Vormittag ab

Aktienentwicklung

Die Aktie von RENK gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 49,13 EUR.

Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 49,13 EUR ab. Die RENK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 49,04 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,29 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31.330 RENK-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.04.2025 bei 52,18 EUR. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 5,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.10.2024 (17,71 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 63,96 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,456 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 43,33 EUR angegeben.

Am 26.03.2025 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 362,17 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 69,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 213,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je RENK-Aktie.

