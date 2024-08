RENK Aktie News: RENK am Mittag auf grünem Terrain

RENK im Fokus

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 26,91 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 26,91 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RENK-Aktie bei 27,09 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,46 EUR. Zuletzt wechselten 81.791 RENK-Aktien den Besitzer.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,468 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RENK-Aktie bei 31,10 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 13.08.2024.

RENK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 01.12.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,07 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.

Redaktion finanzen.net

