Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Mittag

Blick auf Rheinmetall-Kurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 509,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 11:48 Uhr 1,1 Prozent. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 509,80 EUR. Mit einem Wert von 505,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 78.844 Stück.

Bei 571,80 EUR markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 12,29 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 226,50 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,74 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 583,13 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,11 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,24 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 1,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Rheinmetall am 08.08.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,64 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Börse Frankfurt in Grün: DAX präsentiert sich zum Handelsstart fester

Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Start steigen