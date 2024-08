Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 506,20 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 506,20 EUR. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 509,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 505,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 106.869 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (571,80 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 12,96 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 226,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 55,25 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,74 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 583,13 EUR an.

Am 14.05.2024 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,58 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,36 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 06.11.2025.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,64 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Börse Frankfurt in Grün: DAX präsentiert sich zum Handelsstart fester

Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Start steigen