Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Verlusten

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 3,8 Prozent im Minus bei 152,40 EUR. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 149,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 156,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 107.952 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.06.2022 bei 227,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 33,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.09.2021 (76,28 EUR). Mit Abgaben von 99,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 199,67 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 05.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,45 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.408,00 EUR – ein Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.315,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 10.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2023 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 10,64 EUR je Aktie aus.

