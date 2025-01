Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Rheinmetall-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 608,00 EUR abwärts.

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 608,00 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 602,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 614,00 EUR. Bisher wurden heute 115.914 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (663,80 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 9,18 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 295,30 EUR. Dieser Wert wurde am 03.01.2024 erreicht. Mit Abgaben von 51,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,71 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 698,25 EUR an.

Rheinmetall veröffentlichte am 07.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,11 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 2,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 39,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

