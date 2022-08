Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag gesucht

Die Aktie legte um 02.08.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 193,30 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 197,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 186,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70.513 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 227,90 EUR markierte der Titel am 30.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 15,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 76,28 EUR fiel das Papier am 10.09.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 153,41 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 204,56 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Am 06.05.2022 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,14 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.266,00 EUR – das entspricht einem Minus von 9,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.405,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 05.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 03.08.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 11,01 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

