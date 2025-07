Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittwochmittag nordwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 1.846,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 1.846,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.871,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1.830,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 154.489 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 02.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.944,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Bei 437,50 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 321,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,45 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 8,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 1.842,00 EUR.

Am 08.05.2025 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,92 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,10 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2,31 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 45,79 Prozent gesteigert.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 28,56 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Nach kräftiger Erholung: So geht es den Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK weiter

Juni 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Rheinmetall-Aktie angepasst

UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Rheinmetall-Aktie