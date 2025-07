Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 1.832,50 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 1.832,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.830,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.853,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.468 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.06.2025 bei 1.944,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 437,50 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 76,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 8,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 11,43 EUR je Rheinmetall-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.842,00 EUR.

Rheinmetall gewährte am 08.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 45,79 Prozent auf 2,31 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2025 28,73 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall, HENSOLDT & RENK: Rüstungsaktien stark - RENK im Fokus mit Abspaltungsfantasie

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Nach kräftiger Erholung: So geht es den Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK weiter