Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 524,00 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 3,3 Prozent auf 524,00 EUR nach. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 522,80 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 543,20 EUR. Bisher wurden heute 143.498 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR. 9,12 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 56,77 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,74 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 609,63 EUR.

Rheinmetall veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,43 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,50 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,23 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,73 EUR je Aktie belaufen.

