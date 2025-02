Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall büßt am Vormittag ein

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 752,20 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 752,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 747,60 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 750,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.078 Rheinmetall-Aktien.

Bei einem Wert von 758,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.01.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.02.2024 auf bis zu 324,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 56,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,54 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 751,38 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 07.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,11 EUR gegenüber 2,35 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 2,45 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 1,76 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,38 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

