Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 534,60 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 534,60 EUR. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 537,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 531,40 EUR. Bisher wurden heute 169.848 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 571,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 6,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 226,50 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 136,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,83 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 561,88 EUR aus.

Rheinmetall ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,11 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 21,45 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Thales-Aktie: Darum sollten KI-Anleger den Rüstungskonzern auf dem Radar haben

BVB- und Rheinmetall-Aktien reagieren verschieden: Fanabteilung macht Bedenken an Rheinmetall-Deal deutlich

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste