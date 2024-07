Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,5 Prozent auf 503,40 EUR zu.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 4,5 Prozent auf 503,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 504,80 EUR. Mit einem Wert von 490,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 189.431 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 571,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 226,50 EUR ab. Mit Abgaben von 55,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 5,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,82 EUR je Rheinmetall-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 565,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 14.05.2024 vor. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,24 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

