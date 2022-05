Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 05.05.2022 12:22:00 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 211,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 208,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 215,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 88.395 Rheinmetall-Aktien.

Bei 225,00 EUR markierte der Titel am 22.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 6,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.09.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 76,28 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 176,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 170,11 EUR an.

Rheinmetall ließ sich am 17.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,83 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.817,50 EUR – das entspricht einem Minus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.895,50 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 06.05.2022 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 03.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2023 13,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

