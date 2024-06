Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Mittwochnachmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 525,80 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 525,80 EUR. Bei 527,40 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 522,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 64.427 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 8,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 56,92 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,83 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 561,88 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 14.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,24 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 1,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,99 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,44 EUR je Aktie.

