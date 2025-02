Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verbilligt sich am Donnerstagmittag

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 746,20 EUR abwärts.

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 746,20 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 745,00 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 757,00 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 129.362 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 774,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 3,83 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.02.2024 bei 329,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,54 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 751,38 EUR an.

Am 07.11.2024 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,11 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,35 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 2,45 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,76 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2025 terminiert. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 12.03.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,38 EUR je Aktie.

