Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 1.623,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 1.623,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1.544,50 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 1.653,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 361.004 Stück.

Bei 1.666,00 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 2,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 437,50 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 11,25 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.370,67 EUR.

Rheinmetall gewährte am 12.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 10,87 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 7,44 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 3,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 36,16 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Rheinmetall dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 29,93 EUR je Rheinmetall-Aktie.

