Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 1.648,50 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 1.648,50 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.666,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.653,00 EUR. Bisher wurden heute 29.327 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.666,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 1,06 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 437,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 73,46 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 11,25 EUR aus. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 1.370,67 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 12.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10,87 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 3,48 Mrd. EUR gegenüber 2,56 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2025 veröffentlicht. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 29,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

