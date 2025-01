Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittag nordwärts

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 616,20 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 616,20 EUR nach oben. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 619,00 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 607,00 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 80.143 Aktien.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 663,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 7,72 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 298,30 EUR. Dieser Wert wurde am 09.01.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,71 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 5,70 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 698,25 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 07.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,11 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,35 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 2,45 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 39,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 12.03.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 21,37 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

