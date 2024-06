Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich Rheinmetall

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 521,60 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 521,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 520,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 524,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 44.970 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 571,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 9,62 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 226,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,83 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 5,70 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 561,88 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 14.05.2024 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,11 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,24 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 1,58 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,36 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 08.08.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 21,44 EUR je Rheinmetall-Aktie.

