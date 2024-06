Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagnachmittag in Grün

Kurs der Rheinmetall

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 531,40 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 531,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 531,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 524,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 198.754 Rheinmetall-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (571,80 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 7,07 Prozent niedriger. Bei 226,50 EUR fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 57,38 Prozent sinken.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2023 mit 5,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,83 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 561,88 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 14.05.2024 vor. Es stand ein EPS von 1,11 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,24 EUR in den Büchern gestanden. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,44 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

