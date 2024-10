Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Rheinmetall im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 501,40 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 501,40 EUR. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 495,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 519,00 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 155.232 Aktien.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,04 Prozent hinzugewinnen. Am 07.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 230,20 EUR. Abschläge von 54,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,69 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 609,63 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 08.08.2024. Es stand ein EPS von 1,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,23 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 49,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 07.11.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,89 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

KW 40: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittag leichter

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Donnerstagmittag leichter