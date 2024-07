Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag im Aufwind

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 502,60 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 15:52 Uhr 2,4 Prozent. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 511,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 493,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 183.408 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 571,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Abschläge von 54,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,66 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 565,50 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,24 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,58 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1,36 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,49 EUR fest.

