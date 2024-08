Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Vormittag ins Plus

Rheinmetall im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 499,60 EUR zu.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 499,60 EUR. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 501,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 493,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.559 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 571,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 12,63 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 226,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,74 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 583,13 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 14.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,11 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent auf 1,58 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,49 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

