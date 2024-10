Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Rheinmetall

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 497,90 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 497,90 EUR ab. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 491,30 EUR. Bei 503,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 75.031 Rheinmetall-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (571,80 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,84 Prozent hinzugewinnen. Bei 251,20 EUR fiel das Papier am 11.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 98,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 5,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,69 EUR je Rheinmetall-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 609,63 EUR aus.

Am 08.08.2024 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,23 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1,50 Mrd. EUR eingefahren.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,89 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Verluste in Frankfurt: DAX letztendlich in der Verlustzone

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Rot

Montagshandel in Frankfurt: DAX legt den Rückwärtsgang ein