Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 495,10 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 495,10 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 495,10 EUR. Bei 503,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.233 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 571,80 EUR. Gewinne von 15,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2023 bei 251,20 EUR. Abschläge von 49,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,69 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 609,63 EUR.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,43 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,23 Mrd. EUR – ein Plus von 49,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Rheinmetall am 07.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 21,89 EUR je Rheinmetall-Aktie.

