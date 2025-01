Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 646,00 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 646,00 EUR. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 643,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 649,40 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 66.256 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 663,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 2,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 306,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 52,60 Prozent sinken.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2023 mit 5,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,71 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 698,25 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,11 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 2,35 EUR je Aktie vermeldet. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 39,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 12.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 21,37 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie: Experten empfehlen Rheinmetall im Dezember mehrheitlich zum Kauf

Rheinmetall-Aktie leichter: UBS AG gibt Neutral-Bewertung bekannt

DEUTZ hat offenbar Interesse an Marinegeschäft von thyssenkrupp - DEUTZ-Aktie tiefer