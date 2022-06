Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag mit KursVerlusten

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10.06.2022 12:22:00 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 205,90 EUR abwärts. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 202,40 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 206,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 48.125 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 225,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.04.2022 erreicht. 8,49 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.09.2021 (76,28 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 169,93 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 183,10 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall veröffentlichte am 06.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,14 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 1.266,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 9,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.405,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 04.08.2022 gerechnet. Am 03.08.2023 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 13,99 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

