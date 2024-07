Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

So bewegt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die Rheinmetall-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 501,00 EUR.

Mit einem Kurs von 501,00 EUR zeigte sich die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 503,60 EUR. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 492,40 EUR ab. Bei 500,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 121.237 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 571,80 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 226,50 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 121,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,66 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 5,70 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 565,50 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 14.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,24 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent auf 1,58 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 21,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

