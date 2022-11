Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Freitagnachmittag ins Minus

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 1,6 Prozent auf 164,35 EUR ab. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 158,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 168,75 EUR. Zuletzt wechselten 190.118 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 227,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 27,89 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.11.2021 bei 76,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 115,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 196,90 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,65 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 1.415,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.258,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,48 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Rheinmetall am 16.03.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 10,55 EUR je Rheinmetall-Aktie.

