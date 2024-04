Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall macht am Vormittag Boden gut

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 535,20 EUR.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 535,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 538,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 537,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.208 Rheinmetall-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 571,80 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 6,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,85 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 534,14 EUR angegeben.

Am 14.03.2024 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 8,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 6,70 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.557,00 EUR – ein Plus von 10,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 2.321,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 02.05.2025 dürfte Rheinmetall die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 21,69 EUR je Rheinmetall-Aktie.

