Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagmittag tiefer

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 639,40 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 639,40 EUR. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 630,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 652,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 92.485 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 663,80 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 3,82 Prozent zulegen. Am 12.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 310,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 105,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,71 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 5,70 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 698,25 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 07.11.2024 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,35 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,45 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 39,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,76 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 13.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 12.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 21,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

