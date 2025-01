Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag billiger

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 640,20 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 640,20 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 630,00 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 652,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 126.229 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 663,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,69 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.01.2024 bei 310,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,47 Prozent.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,71 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 698,25 EUR an.

Rheinmetall ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,35 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 2,45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,76 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 12.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,37 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

