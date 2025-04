Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Montagmittag

Rheinmetall im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 1.405,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 1.405,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 1.416,00 EUR. Mit einem Wert von 1.390,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 119.444 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Bei 1.483,00 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 5,55 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 437,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,86 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 11,29 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 1.281,78 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 12.03.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 10,87 EUR, nach 7,44 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 3,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 36,16 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 30.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Rheinmetall.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2025 30,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie entfernt sich von Allzeithoch - auch andere Rüstungsaktien tiefer

Aktien von Rheinmetall, thyssenkrupp & HENSOLDT gesucht - Bundeswehr-Budget gesichert

Jefferies & Company Inc. beurteilt Rheinmetall-Aktie mit Buy