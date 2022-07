Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14.07.2022 09:22:01 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 187,25 EUR. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 188,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 186,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.676 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 30.06.2022 markierte das Papier bei 227,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,28 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2021 erreicht. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 145,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 207,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 06.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.266,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.405,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Rheinmetall am 05.08.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 03.08.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 10,89 EUR je Rheinmetall-Aktie.

