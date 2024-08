Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Mittag zu

Rheinmetall im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 557,80 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 557,80 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 558,40 EUR. Bei 550,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 105.328 Stück gehandelt.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 571,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,51 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 226,50 EUR ab. Mit Abgaben von 59,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,74 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 601,50 EUR.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,43 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,23 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,50 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,73 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Freundlicher Handel: DAX zum Start des Dienstagshandels in Grün

Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen

Hot Stocks heute: Märkte in Bärenflagge - SHORT auf den DAX - LONG auf Rheinmetall