Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall reagiert am Mittag positiv

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 679,20 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 679,20 EUR nach oben. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 680,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 662,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 155.058 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 680,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 0,24 Prozent wieder erreichen. Am 26.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 313,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,71 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 698,25 EUR.

Rheinmetall gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 39,53 Prozent gesteigert.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 12.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,37 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie etwas höher: Flugabwehr-Auftrag aus Rom erhalten

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rheinmetall-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Aufwind