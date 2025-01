Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 683,00 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 683,00 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 687,40 EUR. Bei 662,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 253.696 Aktien.

Bei 687,40 EUR erreichte der Titel am 16.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2024 Kursverluste bis auf 313,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,71 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 698,25 EUR.

Am 07.11.2024 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 3,11 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 2,35 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 2,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 39,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.03.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,37 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

