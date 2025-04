Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 1.491,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 1.491,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.485,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.499,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28.807 Rheinmetall-Aktien.

Bei 1.500,00 EUR erreichte der Titel am 16.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 437,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 70,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 8,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 11,25 EUR je Rheinmetall-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.306,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 12.03.2025. Das EPS wurde auf 10,87 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 7,44 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,48 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren. Am 30.04.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 29,94 EUR je Aktie belaufen.

