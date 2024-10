Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag im Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Rheinmetall legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 490,30 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 490,30 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 490,70 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 481,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 83.859 Rheinmetall-Aktien.

Bei 571,80 EUR markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,62 Prozent hinzugewinnen. Am 20.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 253,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 93,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,71 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 5,70 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 609,63 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 08.08.2024 vor. Das EPS belief sich auf 1,43 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 49,13 Prozent auf 2,23 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 06.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 21,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

