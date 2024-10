Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 486,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 486,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 486,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 483,00 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 484,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 50.196 Rheinmetall-Aktien.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 571,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 15,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 20.10.2023 auf bis zu 253,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 47,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,71 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 614,63 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Am 08.08.2024 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS belief sich auf 1,43 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 2,23 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,50 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,80 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

