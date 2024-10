Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 487,20 EUR zu.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 487,20 EUR. Bei 489,30 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 484,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 100.834 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 571,80 EUR markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Am 20.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 253,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 92,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,71 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 614,63 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,23 Mrd. EUR gegenüber 1,50 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 07.11.2024 gerechnet. Rheinmetall dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 21,80 EUR je Rheinmetall-Aktie.

