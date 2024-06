Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag stabil

Blick auf Rheinmetall-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 490,80 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 490,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 493,00 EUR. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 490,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 493,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.597 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 571,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 16,50 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 226,50 EUR am 05.10.2023. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 116,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,82 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 565,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 14.05.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,40 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall, RENK & Co.: Rüstungsaktien im Aufwind - neue Nato-Daten

Börse Frankfurt in Grün: mittags Pluszeichen im DAX

XETRA-Handel LUS-DAX gibt am Mittag nach