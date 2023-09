Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag verlustreich

So entwickelt sich Rheinmetall

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 258,70 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 258,70 EUR. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 258,40 EUR. Bei 260,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 4.469 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 04.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR an. 8,74 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 142,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 289,50 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 10.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.498,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1.408,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 19,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

