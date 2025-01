Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag im Plus

Blick auf Rheinmetall-Kurs

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 713,80 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 713,80 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 714,80 EUR an. Bei 710,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 104.194 Stück gehandelt.

Bei 714,80 EUR markierte der Titel am 22.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 0,14 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2024 (313,40 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 56,09 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,64 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 698,25 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 07.11.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 39,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,76 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 12.03.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 21,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Dienstagshandels

Börse Frankfurt: DAX am Dienstagmittag im Minus